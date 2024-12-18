Курс валют у банках
- Станом на ранок 18 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,55 гривні (+5 копійок проти 17 грудня) та продаж по 42,10 гривні (+10 копійок).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 43,70 гривні (без змін), а продаж по 44,30 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42 гривні (без змін), а продати по 42,05 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 44,22 гривні (+2 копійки), а продаж по 44,35 гривні (+6 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,50 гривні (-16 копійок), а продають по 42,08 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,73 гривні (-19 копійок), а продають по 44,43 гривні (+2 копійки).
Що буде з курсом після Нового року
Як розповів для 24 Каналу економіст Данило Монін, наступного року в Україні продовжать девальвувати гривню.
Зауважте! Такі дії потрібні, адже Україна має на 35 – 40 мільярдів доларів негативного торгового балансу.
Водночас додає Монін, інфляція вже вийшла за межі норми, а тому найефективнішим інструментом стримування інфляції для НБУ є стримування девальвації гривні до долара.
Ми експортуємо набагато менше, ніж імпортуємо. Тому курс національної валюти, який зазнав девальвації у 2024 році, продовжить це робити у 2025 році.
Крім того, курс у 42 – 43 гривні за долар у першій половині наступного року є оптимістичним сценарієм, що цілком може стати базовим.