Курс валют в банках

По состоянию на утро 18 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек против 17 декабря) и продажа по 42,10 гривны (+10 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,70 гривны (без изменений), а продажа по 44,30 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42 гривны (без изменений), а продать по 42,05 гривны (+5 копеек).

(без изменений), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 44,22 гривны (+2 копейки), а продажа по 44,35 гривны (+6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,50 гривны (-16 копеек), а продают по 42,08 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают по (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,73 гривны (-19 копеек), а продают по 44,43 гривны (+2 копейки).

Что будет с курсом после Нового года

Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, в следующем году в Украине продолжат девальвировать гривну.

Заметьте! Такие действия нужны, ведь Украина имеет на 35 – 40 миллиардов долларов отрицательного торгового баланса.

В то же время добавляет Монин, инфляция уже вышла за пределы нормы, а потому самым эффективным инструментом сдерживания инфляции для НБУ является сдерживание девальвации гривны к доллару.

Даниил Монин Экономист, эксперт Украинского института будущего Мы экспортируем гораздо меньше, чем импортируем. Поэтому курс национальной валюты, который подвергся девальвации в 2024 году, продолжит это делать в 2025 году.

Кроме того, курс в 42 – 43 гривны за доллар в первой половине следующего года является оптимистическим сценарием, что вполне может стать базовым.