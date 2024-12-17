Об этом в эфире 24 Канала отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц, объяснив, что в России из-за полномасштабной войны возник огромный комплекс производственных предприятий и, соответственно – граждан, которые с ним связаны и хотят продолжения боевых действий.

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Какой процент россиян заинтересован в длительной войне

Липсиц отметил, что некорректно говорить, что война – это дело только Путина и нескольких людей вокруг него. По его словам, это не совсем так.

"Есть определенное количество людей, оно немаленькое, которое заинтересовано внутри России, чтобы она воевала дальше. Согласно моим подсчетам, это 26 – 28 миллионов россиян, то есть 20% населения России сейчас получают хорошие доходы, потому что работают на эту войну, обеспечивают поставки необходимого для ее ведения", – озвучил Липсиц.

Почему российский бизнес переходит в маленькие города

Доктор экономических наук обратил внимание на информацию, которая появилась в медиа относительно того, что российские розничные торговые сети сворачивают планы развития своих супермаркетов в крупных российских городах. Зато собираются строить магазины в маленьких населенных пунктах, куда они раньше даже не хотели заходить.

В этих маленьких городах есть военные заводы, там людям выплачивают зарплаты, там есть деньги. Поэтому эти военные городки стали точками роста российской экономики,

– объяснил Липсиц.

Поэтому, по его словам, совсем не похоже на то, что Россия сможет легко вернуться к гражданской экономике, снова начать изготавливать "мирные" товары и не думать о том, что надо производить оружие.

Россия уже настолько развернулась, что эти 26 миллионов россиян будут требовать продолжения войны до конца своей жизни, чтобы и в дальнейшем получать немалые зарплаты,

– подытожил Липсиц.

Напомним, Россия утвердила государственный бюджет на 2025 год с рекордными расходами на войну, уменьшив их на социальную сферу. В рамках статьи "Национальная оборона" будет предусмотрено из федеральной казны 13,5 триллиона рублей (более 6% ВВП). Относительно доходов бюджета, страна-агрессор ожидает их в размере более 40 триллионов рублей.