Офіційний курс валют стрімко зріс напередодні Різдва

Напередодні Різдва офіційний курс валют в Україні демонструє стрімке зростання. Долар та євро значно подорожчали від учора.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,99 гривні. Тобто ціна валюти впала на 12 копійок проти 23 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,64 гривні. Тобто ціна зросла на 13 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 25 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,98 гривні,

євро – 43,63 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 24 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,35 гривні,

на чорному ринку: купівля – 42,30 гривні, продаж – по 42,34 гривні,

в обмінниках: купівля – 41,91 гривні, продаж – 42,36 гривні.

Чи буде далі зростати долар

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив, що попри зовнішні фактори, зокрема інфляцію, а також енергетичні та воєнні обставини, курсові показники цього тижня залишатимуться в межах "очікуваної норми".

Зверніть увагу! Останній тиждень року важливий тим, що саме в цей період буде сформовано курс, з якого, ймовірно, розпочнеться Новий Рік.

Отже, за словами банкіра, офіційний курс до кінця року, ймовірно, не перевищить позначку 42 гривні за долар. Хоча на готівковому ринку може бути перевищено цей рівень.