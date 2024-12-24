Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,99 гривны. То есть цена валюты упала на 12 копеек против 23 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,64 гривны. То есть цена выросла на 13 копеек.

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WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для выявления и блокировки хакерских атак.

По состоянию на 25 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,98 гривны,

евро – 43,63 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 24 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,35 гривны,

на черном рынке: покупка – 42,30 гривны, продажа – по 42,34 гривны,

в обменниках: покупка – 41,91 гривны, продажа – 42,36 гривны.

Будет ли дальше расти доллар

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что несмотря на внешние факторы, в частности инфляцию, а также энергетические и военные обстоятельства, курсовые показатели на этой неделе будут оставаться в пределах "ожидаемой нормы".

Обратите внимание! Последняя неделя года важна тем, что именно в этот период будет сформирован курс, с которого, вероятно, начнется Новый год.

Итак, по словам банкира, официальный курс до конца года, вероятно, не превысит отметку 42 гривны за доллар. Хотя на наличном рынке может быть превышен этот уровень.