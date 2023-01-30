Долар буде стабільним: за скільки можна буде купити валюту цього тижня

На готівковому ринку останнім часом спостерігається висока збалансованість, а курс перебував у досить вузькому коридорі. На думку банкірки, скоріш за все, суттєвого здорожчання долара цього тижня не відбудеться.

Ситуація на готівковому ринку

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зауважила, що готівковий курс минулого тижня утримувався у дуже вузькому коридорі 40,4 – 40,6 гривні за долар, а різниця між курсами купівлі та продажу подекуди зменшувалася до 5 – 10 копійок, що свідчить про високий ступінь збалансованості ринку.

Читайте також Чи чекати на різке зростання курсу долара у лютому

Вона також додала, що навіть наприкінці тижня, попри очікування, помітних курсових коливань не спостерігалося.

Що відбувалось на безготівковому ринку

Також більш-менш спокійна ситуація була й на безготівковому ринку. Золотько розповіла, що після сплеску попиту наприкінці 2022 року, коли тижневий обсяг інтервенцій НБУ сягав 1,1 мільярда доларів, в перші чотири тижні року показник стабілізувався на рівні 650 – 720 мільйонів доларів.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це, звичайно, досить сильне переважання попиту над пропозицією, але сам факт зменшення показника є позитивним. Та й на фоні вже анонсованих програм фінансової підтримки України він не виглядає загрозливим.

Чого чекати від курсу цього тижня

Найімовірніше, цього тижня учасники готівкового ринку намагатимуться активізувати висхідний курсовий тренд на ринку, орієнтуючись на сезонність.

Банкірка пояснює, що на перехідну дату припадає високий сезон виплат зарплат українцям. А додаткова вивільнена ліквідність частково потрапляє на валютний ринок у вигляді попиту на іноземну валюту, чим і намагаються скористатися спекулятивно налаштовані учасники ринку.

Щоправда, зважаючи на збалансованість ринку, що спостерігається впродовж січня, скоріш за все суттєвого здорожчання долара цього тижня не відбудеться. На мою думку, готівковий курс у цей період знаходитиметься в діапазоні 40,3 – 40,9 гривні за долар,

– резюмує Золотько.

Готівковий курс 20 січня