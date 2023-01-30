Ситуация на наличном рынке

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько отметила, что наличный курс на прошлой неделе удерживался в очень узком коридоре 40,4 – 40,6 гривны за доллар, а разница между курсами купли и продажи кое-где уменьшалась до 5 – 10 копеек, что свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка.

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Она также добавила, что даже в конце недели, несмотря на ожидания, заметных курсовых колебаний не наблюдалось.

Что происходило на безналичном рынке

Также более-менее спокойная ситуация была и на безналичном рынке. Золотько рассказала, что после всплеска спроса в конце 2022 года, когда недельный объем интервенций НБУ достигал 1,1 миллиарда долларов, в первые четыре недели года показатель стабилизировался на уровне 650 – 720 миллионов долларов.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это, конечно, достаточно сильное преобладание спроса над предложением, но сам факт уменьшения показателя положительный. Да и на фоне уже анонсированных программ финансовой поддержки Украины он не выглядит угрожающим.

Чего ждать от курса этой недели

Скорее всего, на этой неделе участники наличного рынка постараются активизировать восходящий курсовой тренд на рынке, ориентируясь на сезонность.

Банкирша объясняет, что на переходную дату приходится высокий сезон выплат зарплат украинцам. Дополнительная же освобожденная ликвидность частично попадает на валютный рынок в виде спроса на иностранную валюту, чем и пытаются воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.

Правда, учитывая наблюдаемую в течение января сбалансированность рынка, скорее всего существенного подорожания доллара на этой неделе не произойдет. На мой взгляд, наличный курс в этот период будет находиться в диапазоне 40,3 – 40,9 гривны за доллар,

– резюмирует Золотько.

Наличный курс 20 января