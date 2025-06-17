Долар по 44 і не тільки: що чекає на валютний ринок України у 2025 році

На валютному ринку України до кінця року можуть відбутися вагомі зміни. Зокрема, імовірне зростання долара до 44 гривень. Також може відбутися зниження облікової ставки. А це, своєю чергою, вплине на кредити загалом.

Чого чекати від курсу долара до гривні

Будь-які курсові прогнози наразі залишаються обмеженими, оскільки не здатні повною мірою враховувати поточні військові та економічні обставини як в Україні, так і за її межами. Тому до оцінки валютних коливань слід підходити обережно, вважає віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов, передає 24 Канал.

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Він зазначає, що у другому півріччі розпочнеться процес формування державного бюджету на 2026. При цьому, остаточний обсяг підтримки на наступний рік ще не визначений, що додає невизначеності у прогнозі.

Протягом останніх місяців валютні тренди на світових ринках неодноразово змінювалися. Проте завдяки особливому валютному режиму в Україні ми не бачимо значних провалів чи стрімкого зростання курсу долара. Водночас курс євро буде пропорційний світовій вартості цієї валюти,

– вважає експерт.

За його прогнозом, до кінця року офіційний курс долара може сягнути рівня 43 – 44 гривні.

долара може сягнути рівня 43 – 44 гривні. Це означає, що з липня до грудня курс зросте приблизно на 2,5 – 5%.

При цьому Мамедов виключає різкі коливання на валютному ринку України. Він наголосив, що чинний режим "керованої гнучкості" повністю виправдовує себе: на ринку відсутні хаотичні чи "аритмічні" коливання.

Прикметно! У проєкт бюджету на 2026 рік буде закладено усереднений курс долара, який може стати орієнтиром для валютного ринку.

Яким буде рівень облікової ставки у 2025 році

До кінця року НБУ може знизити облікову ставку за тримісячними депозитними сертифікатами та інші монетарні інструменти на 1 – 1,5%. Це може відбутись на тлі економічного зростання та уповільнення інфляції до 9%,

Зниження облікової ставки до 14 – 14,5% дасть змогу банкам активніше розвивати різноманітні кредитні програми – передусім кредити для малого та середнього бізнесу, іпотеку й автокредити, адже вартість залучених коштів під кредитні програми знизиться,

– зазначив Мамедов.