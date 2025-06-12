Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,51 гривні. Тобто ціна валюти впала на 4 копійки проти 11 червня. Офіційний курс євро натомість становить 47,45 гривні. Тобто ціна впала на 5 копійок.
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Станом на 13 червня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,48 гривні,
- євро – 48,08 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 12 червня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,85 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,58 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,30 гривні, продаж – по 41,61 гривні.
Який курс євро прогнозують наступного тижня
У прогнозах для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що торги пари долар/євро визначатиме поточний курс європейської валюти. Відтак, 1 євро дорівнюватиме 1,12 – 1,15 євро.
Звісно коридор допустимих коливань євро в Україні є досить широким, однак основні зміни відбуватимуться в межах 46,50 – 47,50 гривні за євро.
Крім того, Лєсовий додає, що зараз відсутні причини для зміцнення долара, а тому євро також не ростиме.