З 40 до 38 гривень: як нацвалюта продовжує укріплюватися

Лише з початку року гривня укріпилася майже на 5%. Якщо ще у січні цього року долар коштував приблизно 40 гривень, то зараз його можна придбати за трішки більше, ніж 38 гривень.

Що так вплинуло на укріплення гривні

Через те, що на валютному ринку все ще зберігається позитивний сентимент, гривня продовжує укріплюватися.

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Крім того, на це впливає ще й те, що фізичні особи поступово зменшують обсяги купівлі валюти. Відтак це посилило нацвалюту в найбільших роздрібних банках ще на 0,3%, до 37,9 – 38,8 гривні. Тобто, за розрахунками, від початку року курс гривні укріпився майже на 5%.

що ще тиждень тому курс був

Важливим є те, що спред курсів, тобто різниця між найкращими цінами купівлі та продажу в один і той же момент часу, звузився на 5 копійок, до 93 копійок, шляхом курсу продажу готівкової валюти.

Продаж валюти та підготовка аграріїв до весни

За 4 останні дні клієнти банків активно продавали валюту на міжбанківському ринку – на 65 мільйонів доларів більше, ніж купили. А через це інтервенції НБУ з продажу валюти незначно скоротилися – до 280 мільйонів доларів.

А через це інтервенції НБУ з продажу валюти незначно скоротилися – до 280 мільйонів доларів. За даними від аналітиків, валютний ринок зараз знаходиться під позитивним впливом підготовки аграріїв до робіт навесні. Також, на це вплинуло й те, що очікування населення та бізнесу щодо курсу покращилися.

Таким чином, зміцнення готівкової гривні зменшує бажання фізосіб купувати валюту, зокрема й для розміщення на депозитах.

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Курс долара у банках, в обмінниках та на чорному ринку

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар. Учаснику готівкового ринку намагатимуться принаймні утримати курс поблизу нової рівноважної позначки.