Що так вплинуло на укріплення гривні

Через те, що на валютному ринку все ще зберігається позитивний сентимент, гривня продовжує укріплюватися.

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Крім того, на це впливає ще й те, що фізичні особи поступово зменшують обсяги купівлі валюти. Відтак це посилило нацвалюту в найбільших роздрібних банках ще на 0,3%, до 37,9 – 38,8 гривні. Тобто, за розрахунками, від початку року курс гривні укріпився майже на 5%.

Цікаво, що ще тиждень тому курс був на рівні 38,2 – 39,2 гривні.

Важливим є те, що спред курсів, тобто різниця між найкращими цінами купівлі та продажу в один і той же момент часу, звузився на 5 копійок, до 93 копійок, шляхом курсу продажу готівкової валюти.

Продаж валюти та підготовка аграріїв до весни

За 4 останні дні клієнти банків активно продавали валюту на міжбанківському ринку – на 65 мільйонів доларів більше, ніж купили. А через це інтервенції НБУ з продажу валюти незначно скоротилися – до 280 мільйонів доларів.

А через це інтервенції НБУ з продажу валюти незначно скоротилися – до 280 мільйонів доларів. За даними від аналітиків, валютний ринок зараз знаходиться під позитивним впливом підготовки аграріїв до робіт навесні. Також, на це вплинуло й те, що очікування населення та бізнесу щодо курсу покращилися.

Таким чином, зміцнення готівкової гривні зменшує бажання фізосіб купувати валюту, зокрема й для розміщення на депозитах.

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Курс долара у банках, в обмінниках та на чорному ринку

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар. Учаснику готівкового ринку намагатимуться принаймні утримати курс поблизу нової рівноважної позначки.