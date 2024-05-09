Триває планове падіння: що відбувається з гривнею

Курс гривні знижується. Однак це падіння не несподіванка в економіці України.

Що відбувається з гривнею

Курс гривні падає відповідно до плану в цьогорічному бюджеті. Українська економіка готова до такого розвитку подій.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Маємо помірні темпи девальвації гривні за перші 4 місяці на 5,8%. Це відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеній у Бюджет-2024.

У цьогорічному Бюджеті девальвація зафіксована на рівні орієнтовно 10%, очікуваний курс становить 40,7 гривні за долар. Гетманцев наголосив, що НБУ нині не прогнозує курс і не встановлює його цільове значення.

Утім, не можу не відмітити, що нарешті маємо більшу гармонію у цьому питанні між монетарною і фіскальною політикою,

– наголосив Гетманцев

Як змінюватиметься курс гривні у 2024 році

Гетманцев вважає, що ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою. Цьому сприятиме стабільність зовнішнього фінансування, накопичення суттєвих міжнародних резервів та послідовна політика регулятора.

З початку 2024 року середній курс гривні становить 38,47 гривні за долар. Динаміка девальвації гривні така: