Курс купівлі та продажу опустився нижче 40 гривень за долар

Сьогодні банки продають та купують долари нижче 40 гривень. Однак найвигідніше здати валюту можна на чорному ринку.

Курс валют у банках

За даними finance.i.ua, 16 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,20 гривні (+5 копійок), а купити за 39,84 гривні (-7 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,53 гривні (+1 копійка), а продають в середньому за 42,37 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,12 гривні , а продають – за 40,02 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,47 гривні, а продаж – 42,27 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,88 гривні (-1 копійка), а продаж – 40,07 гривень (+2 копійки).

(-1 копійка), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 41,95 гривні (+5 копійок), а продають за 42,30 гривні (+12 копійок).

Яким буде наступного тижня

Банкіра Герман Марченко вважає, що наразі курс – стабільний. Тому валютні тренди в період з 19 по 25 грудня залишаться в цілому сталими.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Найімовірніше амплітуда курсових коливань перебуватиме в межах 39,5 – 40,5 гривень за долар, що в період двох останніх місяців вже стало звичним.

Що чекати від курсу у 2023 році

Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар.

Консенсус-група Focus Economics S.L.U. спрогнозувала декілька сценаріїв курсу долара до гривні у наступному році. За песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні, а от за надоптимістичного – 36,6 гривні, тобто фіксований курс від НБУ.