Ростиме чи дешевшатиме: яким буде долар наприкінці 2023 року

Цьогоріч офіційний курс долара може не зазнати змін. Про це свідчать прогнози експертів. Втім у 2024 році можливе поступове послаблення гривні щодо долара.

Який стан економіки в Україні на сьогодні

Як зазначають експерти в оновленому прогнозі від Dragon Capital, наприкінці цього року курс гривні залишатиметься незмінним. Все через те, що українська економіка та валютний ринок тримаються стійко попри усі випробування, що приносить війна.

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Звичайно, що важливим у цій ситуації залишається підтримка міжнародних партнерів. Лише за 8 місяців 2023 року Україні із закордону перерахували майже 30 мільярдів доларів. Ці кошти покриватимуть дефіцит бюджету.

Внаслідок такого фінансування резерви НБУ зросли до нового історичного максимуму – 41,7 мільярда доларів в липні.

Як і раніше ми вважаємо, що високий рівень міжнародних резервів, підтримка міжнародних партнерів, відмова від фінансування дефіциту бюджету Нацбанком та стабілізація курсових очікувань створюють передумови для подальшого пом’якшення валютних обмежень та повернення до помірної гнучкості курсу гривні до долара США вже у цьому році,

– йдеться у прогнозі.

Курс наприкінці 2023 року

В Dragon Capital очікують, що регулятор може відпустити курс у четвертому кварталі поточного року. Однак не є винятком, що це може трапитися на початку 2024 року.

Зважаючи на це офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року може становити 36,6 – 37,5 гривні за долар. Порівняно з попереднім прогнозом у 39 гривень теперішній доволі оптимістичний.

Втім ми прогнозуємо помірне послаблення до 41 гривні за долар до кінця 2024 року,

– додають експерти.

Показники інфляції та ВВП

У звіті йдеться про те, що споживча інфляція в Україні за останні місяці сповільнюється. Це відбувається на віть швидше, ніж очікувалося раніше.

В липні показник інфляції становив 11,3% річних, порівняно з піковим значенням 26,6% річних наприкінці 2022 року.

В компанії очікують, що показник споживчої інфляції знизиться до 9,0% річних до кінця 2023 року і буде коливатись приблизно на цьому ж рівні протягом 2024 року.

Щодо ВВП, то за оцінкою експертів реальне ВВП знизиться у четвертому кварталі. Таке може трапитися через те, що росіяни можуть знову атакувати енергетичну інфраструктуру взимку.