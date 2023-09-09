Какое состояние экономики в Украине сегодня

Как отмечают эксперты в обновленном прогнозе от Dragon Capital, в конце этого года курс гривны будет оставаться неизменным. Все потому, что украинская экономика и валютный рынок держатся стойко, несмотря на все испытания, которые приносит война.

Читайте также Минималка в 2024 году: как изменится зарплата украинцев в будущем

Конечно, важной в этой ситуации остается поддержка международных партнеров. Только за 8 месяцев 2023 года Украина из заграницы перечислила почти 30 миллиардов долларов. Эти средства будут покрывать дефицит бюджета.

Обратите внимание! В результате такого финансирования резервы НБУ выросли до нового исторического максимума – 41,7 миллиарда долларов в июле.

Как и прежде, мы считаем, что высокий уровень международных резервов, поддержка международных партнеров, отказ от финансирования дефицита бюджета Нацбанком и стабилизация курсовых ожиданий создают предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений и возвращения к умеренной гибкости курса гривны к доллару США уже в этом году.

– говорится в прогнозе.

Курс в конце 2023 года

Dragon Capital ожидают, что регулятор может отпустить курс в четвертом квартале текущего года. Однако не исключение, что это может случиться в начале 2024 года.

Ввиду этого официальный обменный курс гривны на конец 2023 года может составить 36,6 – 37,5 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим прогнозом в 39 гривен нынешний достаточно оптимистичный.

Впрочем, мы прогнозируем умеренное ослабление до 41 гривны за доллар до конца 2024 года,

– добавляют эксперты.

характеристики инфляции и ВВП

В отчете говорится, что потребительская инфляция в Украине за последние месяцы замедляется. Это происходит даже быстрее, чем ожидалось ранее.

В июле показатель инфляции составил 11,3% годовых по сравнению с пиковым значением 26,6% годовых в конце 2022 года.

В компании ожидают, что показатель потребительской инфляции снизится до 9,0% годовых к концу 2023 года и будет колебаться примерно на этом же уровне в течение 2024 года.

Что касается ВВП, то, по оценке экспертов, реальный ВВП снизится в четвертом квартале. Такое может случиться из-за того, что россияне могут снова атаковать энергетическую инфраструктуру зимой.