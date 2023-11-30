Цінопад в обмінниках: курс долара подешевшав за добу

Вартість однієї американської валюти за добу подешевшала в обмінниках при купівлі. Втім в банках спостерігається затишшя, а на чорному ринку лише незначний спад. Водночас євро подорожчало на рекордні понад 20 копійок при купівлі та продажі в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 30 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,2 гривні (без змін проти 29 листопада), а продаж – 37,7 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,6 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 41,12 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,03 гривні (-20 копійок), а продаж – 37,65 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продаж – (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,81 гривні (+22 копійки), а продаж – 41,13 гривні (+21 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,47 гривні (-3 копійки), а продаж – 37,55 гривні (-4 копійки).

(-3 копійки), а продаж – (-4 копійки). Євро купують за 40,85 гривні (+1 копійка), а продають за 41 гривню (-2 копійки).

Скільки коштуватиме долар взимку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною до ситуації на безготівковому ринку. Крім того, він додав, що на готівковий ринок впливатиме взимку сезонний фактор.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Напередодні свят коливання на готівковому ринку будуть більш помітними, ніж зазвичай, адже частина громадян може продати частину валюти для святкових закупів.

Отже, як прогнозує Лєсовий, долар у грудні буде коливатися на рівні 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень.