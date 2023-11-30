Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,2 гривны (без изменений против 29 ноября), а продажа – 37,7 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,6 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 41,12 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,03 гривны (-20 копеек), а продажа – 37,65 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продажа – (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,81 гривны (+22 копейки), а продажа – 41,13 гривны (+21 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,47 гривны (-3 копейки), а продажа – 37,55 гривны (-4 копейки).

(-3 копейки), а продажа – (-4 копейки). Евро покупают за 40,85 гривны (+1 копейка), а продают за 41 гривну (-2 копейки).

Сколько будет стоить доллар зимой

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на наличном рынке будет зеркальной до ситуации на безналичном рынке. Кроме того, он добавил, что на наличный рынок влияет зимой сезонный фактор.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА В преддверии праздников колебания на наличном рынке будут заметнее, чем обычно, ведь часть граждан может продать часть валюты для праздничных закупок.

Итак, как прогнозирует Лесной, доллар в декабре будет колебаться на уровне 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен.