Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,2 гривны (-5 копеек против 28 ноября), а продажа – 37,7 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,5 гривны (+3 копейки), а продажа – в среднем за 41,1 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,39 гривны (+15 копеек), а продажа – 37,69 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продажа – (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,81 гривны (+22 копейки), а продажа – 41,13 гривны (+21 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,5 гривны (без изменений), а продажа – 37,59 гривны (-1 копейка).

(без изменений), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают за 40,84 гривны (+9 копеек), а продают за 41,02 гривны (+10 копеек).

Доллар с 1 декабря

Во время разговора с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой сообщил, что ситуация на наличном рынке будет схожа с положением дел на безналичном рынке. Он добавил, что межкурсовая разница будет постепенно сокращаться, а к концу декабря будет составлять всего 1%.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Еще один фактор, который больше будет касаться наличного рынка – сезонный (накануне праздников колебания на наличном рынке будут заметнее, чем обычно, ведь часть граждан может продать часть валюты для праздничных закупок).

По словам банкира, предложение на наличном рынке может увеличиться по сравнению с ноябрем – где-то на 10 – 15%. А это может влиять на сокращение разницы между курсами межбанка и наличным.

Обратите внимание! В декабре курс доллара по прогнозам может быть на уровне 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен.