І знову різко вгору: що відбувається з офіційним курсом долара

Станом на сьогодні офіційний курс долара майже залишається на тому рівні, що й минулого тижня. Втім, на 28 листопада Нацбанк різко підвищить долар в ціні. Це стосуватиметься й курсу євро.

Офіційний курс 27 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 27 листопада становив 36,04 гривні за долар. Вартість долара трішечки змінилася за вихідні. Валюта подорожчала на 3 копійки порівняно з п'ятницею минулого тижня.

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Щодо євро, то курс валюти подорожчав. На сьогодні ціна вже 39,35 гривні, що на 8 копійок більше, ніж минулого тижня.

Яким буде офіційний курс долара та євро 28 листопада:

Долар – 36,21 гривні,

Євро – 39,65 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 27 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,25 гривні , а продаж – 37,75 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,41 гривні , а продаж – 37,75 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,5 гривні, а продаж – 37,6 гривні.

Курс у грудні

Банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що минулого тижня у понеділок та вівторок курс продажу долара намагався подолати позначку 37,8 гривні за долар. А наприкінці тижня валюта опустилася до 37,5 – 37,55 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Така курсова динаміка пояснюється зниженням попиту на купівлю валюти з боку населення.

За словами Золотько, цього тижня очікується послаблення тренду на зміцнення гривні через помірне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення у перехідну дату.

На мою думку, в найближчі 7 днів коливання будуть в межах діапазону 37,3 – 37,8 гривні за долар,

– каже експертка.

Відтак масовані виплати зарплат українцям традиційно посилюють попит та здатні викликати відчутні хвилі курсових коливань.