Долар дешевшає: яка вартість валют на готівковому ринку 29 лютого

Долар та євро почали втрачати вартість. Американська валюта за добу втратила найсуттєвіше в обмінниках, як і європейська валюта. Вона подешевшала на маже 40 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 29 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,16 гривні (-4 копійки проти 28 лютого), а продаж – 38,60 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,30 гривні (-15 копійок), а продаж – в середньому за 42 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,45 гривні (-10 копійок), а продаж – 38,55 гривні (-10 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 41,77 гривні (-13 копійок), а продають за 41,95 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,13 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,61 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продаж – (без змін), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,20 гривні (-39 копійок), а продаж – 42,15 гривні (+5 копійок).

Скільки українці переказали грошей

Для 24 Каналу банкірка Анна Довгальська розповіла, що в Україні дозволено перекази з карток в іноземній валюті в розмірі лише до 100 тисяч гривневого еквівалента в місяць, а з гривневих карток перекази за кордон заборонені.

Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Ліміт для переказу 100 тисяч гривень з валютних карт для переказів та операцій "quasi cash" є загальним. Тобто, якщо вже здійснено переказ з української валютної картки на картку за кордоном на 100 тисяч гривень, то здійснити в цьому місяці операції "quasi cash" буде неможливо.

Відтак, через ці обмеження обсяг переказів за кордон зменшився порівняно з минулими роками.

До речі, за даними НБУ, у 2023 році приватні грошові перекази в Україну склали 3,8 мільярда доларів. Натомість загальний обсяг надходжень склав 11,5 мільярда доларів.

А від початку повномасштабного вторгнення, сумарно в Україну надійшло 23,2 мільярда доларів.

За різними оцінками, каже Довгальська, за 2 роки з України було перераховано від 200 до 500 мільйонів доларів. Втім більш точної статистики на даний час немає.

З серпня 2023 року ситуація суттєво змінилася на краще, коли стало можливим купувати валюту в безготівковій формі в розмірі до 50 тисяч гривневого еквівалента в місяць,

– додає банкірка.