Курс рубля впав до найнижчого рівня за два роки

Курс рубля в Росії впав до найнижчого рівня з березня 2022 року. На це вплинув удар Путіна міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру й не лише.

24 Канал пише з посиланням на "Голос Америки", що по рублю також вдарили санкції США.

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Що вплинуло на падіння курсу рубля

Сполучені Штати 21 листопада запровадили санкції проти російського кредитора "Газпромбанк", який використовують для проведення міжнародних платежів Москви за енергоносії.

Професор Московської вищої школи економіки Євгена Коган переконаний, як пише Reuters, що існує значний ризик того, що ослаблення рубля продовжиться. Зокрема, основною причиною є санкції проти "Газпромбанку", який є хребтом для роботи експортерів.

Журналісти пояснюють, що:

протягом тижня вперше з жовтня 2023 року офіційний обмінний курс рубля, встановлений центральним банком, перетнув позначку 100 щодо долара. Це відбувалось на тлі побоювань щодо подальшої ескалації протистояння Росії із Заходом;

22 листопада курс рубля впав стосовно долара до 102 і продовжував падати.

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Німецький економіст Яніс Клюге показав статистику російського центробанку та розповів, що стабільним курс рубля залишився до юаня та євро.

За даними LSEG, курс рубля падає з початку операції ЗСУ в Курській області, тобто з 6 серпня 2024 року. З того часу рубль впав на 20% щодо долара.

Російський центробанк встановив курс рубля на рівні 100,68 за долар. Проте він встановлює його, використовуючи дані позабіржової торгівлі банків. Це робить обмінний курс більш непрозорим і нестабільним.