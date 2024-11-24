24 Канал пишет со ссылкой на "Голос Америки", что по рублю также ударили санкции США.

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Что повлияло на падение курса рубля

Соединенные Штаты 21 ноября ввели санкции против российского кредитора "Газпромбанк", который используют для проведения международных платежей Москвы за энергоносители.

Профессор Московской высшей школы экономики Евгения Коган убежден, как пишет Reuters, что существует значительный риск того, что ослабление рубля продолжится. В частности, основной причиной являются санкции против "Газпромбанка", который является позвоночником для работы экспортеров.

Журналисты объясняют, что:

в течение недели впервые с октября 2023 года официальный обменный курс рубля, установленный центральным банком, пересек отметку 100 по отношению к доллару. Это происходило на фоне опасений относительно дальнейшей эскалации противостояния России с Западом;

22 ноября курс рубля упал по отношению к доллару до 102 и продолжал падать.

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Немецкий экономист Янис Клюге показал статистику российского центробанка и рассказал, что стабильным курс рубля остался к юаню и евро.

По данным LSEG, курс рубля падает с начала операции ВСУ в Курской области, то есть с 6 августа 2024 года. С тех пор рубль упал на 20% относительно доллара.

Российский центробанк установил курс рубля на уровне 100,68 за доллар. Однако он устанавливает его, используя данные внебиржевой торговли банков. Это делает обменный курс более непрозрачным и нестабильным.