Що буде з курсом: експертка про валютний ринок в Україні

В Україні на курс впливає чимало факторів. Лише нещодавно долар знову подешевшав після того, як стрімко подорожчав. Які чинники впливають на валюту та чи переглянуть курс, читайте у матеріалі.

Як пояснює засновниця та CEO izibank Анна Тігіпко 24 каналу, у вересні на курс в готівковому сегменті валютного ринку впливали декілька факторів.

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

Три чинники, що впливають

Традиційний сезонний чинник – купівля доларів аграріями, які конвертують гривню, отриману від продажу врожаю;

– купівля доларів аграріями, які конвертують гривню, отриману від продажу врожаю; Психологічний, йдеться про оголошення мобілізації на території росії, – проблеми з наявністю готівкового долара.

Анна Тігіпко Засновниця та CEO izibank Також був присутній валютний туризм з усіма можливими схемами. Звичайно, це наша залежність від іноземної допомоги та проблематична робота на експорт. Адже експортери також не поспішають міняти валюту. Попри те, що компанії адаптуються і є зерновий коридор, логістика ускладнена і обсяги не ті. Проте, Національний банк, для розв'язання проблеми, провів сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро.

Крім цього, була надана можливість громадянам купувати безготівкову валюту за умови розміщення її на строковому депозиті від трьох місяців. Відтак, в жовтні НБУ збільшив суму ліміту для розміщення на валютний депозит з 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень.

Зараз більша частка валютних операцій здійснюється у безготівковому сегменті, що не дає підстави для курсової корекції, наголошує експертка.

Чи перегляне НБУ офіційний курс долара

Анна Тігіпко стверджує, що на курс впливає низка факторі, у тому числі й психологічних. Важко спрогнозувати яким буде курс.

Наразі НБУ запевняє, що не збирається переглядати курс, продовжує підкріплення готівкою та боротьбу з чорним ринком. Тому коливання можуть бути, а от чи переглядатимуть курс, не впевнена,

– додала засновниця та CEO izibank.

Актуально Долар стрімко подешевшав: де курс найвигідніший

Золотовалютні резерви України

Золотовалютні резерви України скоротилися лише на 3 мільярди доларів. Про це повідомив Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ.

Резерви скоротилися з 28 мільярдів доларів до 25 мільярдів доларів;

З початку війни й станом на кінець вересня чистий продаж валюти Нацбанком з резервів склав 14 мільярдів доларів та 1 мільярд євро.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цьогоскасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.