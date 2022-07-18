Євро знову дорожче за долар: курс валют на 18 липня
Офіційний курс гривні знецінився щодо євро та інших валют. Яку ціну євро, польського злотого та британського фунта стерлінга встановив НБУ 18 липня, читайте далі.
Офіційний курс валют
У понеділок, 18 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 29,42 гривні за євро, що на 14 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Відтак євро віддалилося від статусу паритету з доларом.
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Польський злотий теж подорожчав – на 7 копійок до 6,13 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів подорожчав на 3 копійки – і коштує 34,62 гривні.
Нагадаємо, що з 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 гривні. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.
Тож не варто дивитися на офіційні курси валют, щоб розуміти, в якому становищі українська гривня. Куди показовішим є готівковий ринок.
Готівковий курс валют
За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:
- Долар: покупка – 36,32 гривні, продаж – 37,36 гривні.
- Євро: покупка – 36,21 гривні, продаж – 37,46 гривні.
- Злотий: покупка – 7,54 гривні, продаж –7,79 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 43,15 гривні, продаж – 44,43 гривні.
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