Официальный курс валют
В понедельник, 18 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,42 гривны за евро, что на 14 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Следовательно, евро удалилось от статуса паритета с долларом.
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Польский злотый тоже подорожал – на 7 копеек до 6,13 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов подорожал на 3 копейки – и стоит 34,62 гривны .
Напомним, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.
Так что не стоит смотреть на официальные курсы валют, чтобы понимать, в каком положении украинская гривна. Куда более показателен наличный рынок.
Наличный курс валют
По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:
- Доллар: покупка – 36,32 гривны, продажа – 37,36 гривны.
- Евро: покупка – 36,21 гривны, продажа – 37,46 гривны.
- Злотый: покупка – 7,54 грн, продажа –7,79 грн.
- Фунт стерлингов: покупка – 43,15 грн, продажа – 44,43 грн.
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