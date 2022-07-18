Официальный курс валют

В понедельник, 18 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,42 гривны за евро, что на 14 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Следовательно, евро удалилось от статуса паритета с долларом.

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Польский злотый тоже подорожал – на 7 копеек до 6,13 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов подорожал на 3 копейки – и стоит 34,62 гривны .

Напомним, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Так что не стоит смотреть на официальные курсы валют, чтобы понимать, в каком положении украинская гривна. Куда более показателен наличный рынок.

Наличный курс валют

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 36,32 гривны, продажа – 37,36 гривны.

Евро: покупка – 36,21 гривны, продажа – 37,46 гривны.

Злотый: покупка – 7,54 грн, продажа –7,79 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,15 грн, продажа – 44,43 грн.

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