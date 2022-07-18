Офіційний курс валют

У понеділок, 18 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 29,42 гривні за євро, що на 14 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Відтак євро віддалилося від статусу паритету з доларом.

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Польський злотий теж подорожчав – на 7 копійок до 6,13 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів подорожчав на 3 копійки – і коштує 34,62 гривні.

Нагадаємо, що з 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 гривні. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Тож не варто дивитися на офіційні курси валют, щоб розуміти, в якому становищі українська гривня. Куди показовішим є готівковий ринок.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 36,32 гривні, продаж – 37,36 гривні.

Євро: покупка – 36,21 гривні, продаж – 37,46 гривні.

Злотий: покупка – 7,54 гривні, продаж –7,79 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,15 гривні, продаж – 44,43 гривні.

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