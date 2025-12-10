Долар по 46 чи 50․ Чи варто чекати космічного злету курсу у 2026 році

Останні роки в Україні діє режим гнучкого курсоутворення, що дозволяє НБУ згладжувати надмірні коливання. Однак за 2025 рік курс долара демонстрував різносторонню динаміку. Навіть оновив історичний максимум. 24 Канал поспілкувався з експертами, аби зʼясувати, що буде з курсом наступного року й чи чекати різких стрибків.

Яким буде курс долара у 2026 році?

Економіст Олег Гетман вважає, що різких змін не варто чекати через режим керованої гнучкості. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважує, що динаміка курсу залежатиме від фактора війни та мирних переговорів, а також траншів від партнерів.

Дивіться також Якого року долари недійсні зараз

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи З доларом, як і в попередні роки, нічого не станеться з однієї простої причини: бо долар зараз не в режимі вільного плавання, а в режимі керованої гнучкості. І яким буде курс долара, по суті, на 99% визначає НБУ.

Довідково: режим керованої гнучкості передбачає, що НБУ згладжує надмірні коливання курсу гривні відносно долара, регулюючи попит та пропозицію на валютному ринку.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує можливу девальвацію гривні у 2026 році за трьома сценаріями:

продовження війни;

інерційний мир без інвестицій;

мир з економічною допомогою Україні.

Він додає, що у випадку продовження активних бойових дій в Україні у 2026 році можна очікувати долар по 45,5 гривні та вище. Також ситуація залежатиме від тенденцій євро.

У випадку переходу на інерційний мир без необхідної допомоги, без сильних інвестицій, на рівні 46,6 гривні й, можливо, навіть більше. Нам допомагають, але це лише для того, щоб ми залишалися на плаву, проте без війни. У випадку інвестицій, назвемо цей сценарій "план Маршалла", тобто, коли йдуть дуже активно інвестиції, заходить валюта, допомога, підтримка країни. У цьому випадку курс 44,5 – 45,

– каже експерт.

Економіст Олег Гетман додає, що НБУ й надалі підтримуватиме стабільність курсу долара, адже він є інструментом для контролю рівня інфляції.

НБУ буде дуже-дуже плавно девальвувати гривню, як відбувається це в останні роки. Торік було 40 гривень за долар, потім стало 41. На початку цього року була 41 гривня, а при фіналі стало 42. Так само буде і в наступному році. Стартуємо 42 гривні з копійками й прийдемо до 43 з копійками,

– підсумовує експерт.

Великий обсяг міжнародних резервів дозволяє НБУ згладжувати різкі коливання на валютному ринку й запобігати стрімкій девальвації гривні, зауважує Гетьман.

Нагадаємо, що за підсумками листопада 2025 року вони становили 57,7 мільярда доларів США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.

Домовленості з МВФ, які можуть вплинути на курс

У жовтні Bloomberg повідомляв, що Міжнародний валютний фонд тисне на НБУ щодо девальвації гривні, наголошуючи на доцільності такого кроку для збільшення бюджетних надходжень. За даними джерел медіа, посадовці Нацбанку чинять опір через можливі ризики для інфляції та громадських настроїв.

Коментуючи цю ситуацію, у Нацбанку зауважили, що в межах співпраці з МВФ відбуваються дискусії, проте остаточне рішення ухвалює НБУ.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Я все ж таки думаю, що гривня буде девальвувати. Це одна з вимог Міжнародного валютного фонду, зокрема, для отримання допомоги. Не пряма, адже умова фонду – це перехід і більша гнучкість курсу. Але ми ж розуміємо, що під цією вимогою мова йде саме про девальвацію.

Цікаво! У своїх прогнозах на 2026 рік уряд України заклав середньорічний курс на рівні 45,7 гривні за долар, а Міжнародний валютний фонд – 45,4 гривні. На ці показники орієнтуються бюджетні надходження, а розрахунки можуть містити вищий курс, аби мати менший дефіцит у підсумку.

Як офіційний курс долара впливає на готівковий?

За режиму керованої гнучкості готівковий курс долара мінімально відрізняється від офіційного. Його формують банки, обмінники та чорний ринок.

За словами аналітика Андрія Шевчишина, у середньому готівковий курс випереджає міжбанк на 50 копійок, а банки часом можуть виставляти навіть більш агресивні й широкі спреди та ціни, ніж обмінники.

Тобто в разі зростання офіційного курсу до 43 гривень, готівковий становитиме приблизно 43,5 гривні за долар. Проте ціни можуть відрізнятися залежно від банку, обмінника чи продавця на чорному ринку.

Зауважимо! У листопаді НБУ встановлював рекордні показники офіційного курсу. Долар побив рекорд двічі, сягнувши історичного максимуму – 42,4 гривні.

Як змінювався курс долара у 2025 році?

У держбюджет на 2025 рік закладали прогнозований середньорічний курс долара – 45 гривень.

На кінець грудня 2024 року офіційний курс становив 42,03 гривні за долар, а старті грудня 2025-го сягнув 42,26 гривні.

Скільки коштував долар США за офіційним курсом у перші числа місяців: