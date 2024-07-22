На якому зараз рівні курс долара та євро
22 липня 2024, 10:01Читать новость на русском
З початку нового тижня американська валюта на готівковому ринку продовжує рости в ціні. Лише несуттєвий спад відбувся в обмінниках. Водночас курс євро дещо втратив ціну в банках.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 22 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 41,35 гривні (+5 копійок проти 19 липня), а продаж – 41,90 гривні (+5 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 45,10 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 45,80 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,85 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,95 гривні (без змін).
- Євро купують за 45,69 гривні (+4 копійки), а продають за 45,85 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар у середньому за 41,27 гривні (-10 копійок), а продають – за 42,06 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 45,37 гривні (-9 копійок), а продаж – 46 гривень (+6 копійок).
Що з доларом та євро цього тижня
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ймовірний рух курсових коридорів долара може сягати меж в 40,5 – 41,5 гривні.
Однак варто звернути увагу на те, що курси є досить мінливими, і після нового незначного росту здимань можна очікувати незначний рух навспак.
За словами Лєсового, суттєві зміни на валютному ринку можуть трапитися цього серпня. Водночас цього тижня банкір прогнозує, що коливання валют будуть в таких діапазонах:
- на міжбанку: 40,5 – 41,5 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро,
- на готівковому ринку: 40,7 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро.