НБУ опустив долар та євро в ціні, хоч і несуттєво. Водночас вже з 1 серпня офіційне євро знову подешевшає й опуститься нижче, аніж 48 гривень.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,76 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 2 копійки проти 30 липня. Офіційний курс євро складає 48,14 гривні, тобто ціна впала на 8 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 1 серпня курс валют буде такий:

долар – 41,71 гривні;

євро – 47,74 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 31 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,20 гривні, продаж – по 41,80 гривні.

Чого чекати від курсу валют у серпні?

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що ринок валют на початку серпня буде прогнозованим. Відтак, долар буде без різких змін, а євро може коливатися.

Річ у тім, що дія режиму керованої гнучкості забиратиме будь-які ажіотажні зміни щодо курсу долара,

Натомість на курс євро впливатиме співвідношення світових котувань пари долар/євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Звісно, попит на долар може бути дещо збільшеним (в межах 10%), однак НБУ, як і раніше, може застосовувати механізм валютних інтервенцій для встановлення рівноваги з попитом. Щодо сценарію номер 2, то він стосуватиметься курсу євро, який, як і раніше залежатиме від світових торгів пари долар/євро та відповідно пари гривня/долар в Україні.

Зверніть увагу! На готівковому ринку з 4 по 10 серпня курс долара перебуватиме в діапазоні від 41,6 гривні до 42,2 гривні.