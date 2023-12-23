Такого не було від початку повномасштабного вторгнення: що буде з курсом у новорічні свята

Наприкінці 2023 року різдвяно-новорічний тиждень може стати справді кульмінаційним. Зокрема, багато чого залежатиме від реалізації напрямку регулятора на лібералізацію валютного ринку.

Що вплине на курс валют

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що регулятор може вдатися до більш потужних валютних інтервенцій, що спровокує перевищення пропозиції над попитом на міжбанку, а це відіб’ється на поточних курсових коливаннях.

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З іншого боку, на готівковому ринку можуть спостерігатися й інші схожі “курсотворчі” тенденції. Зокрема, вартість валюти виставлятиметься з огляду на міжбанківські курсові показники, а ще варто додати об’єктивний передсвятковий фактор зростання пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Саме тому, з певною вірогідністю, можемо очікувати досить стабільні “коридори” коливань, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, а різниця між курсами може знизитися до мінімуму: не виключаємо, що протягом останнього тижня року може знизитися до нуля. Іншими словами, міжбанківський і готівковий курси теоретично можуть зрівнятись, чого не спостерігалося від початку повномасштабного вторгнення.

Чого чекати від курсу наступного тижня