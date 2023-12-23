Что повлияет на курс валют

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что регулятор может прибегнуть к более мощным валютным интервенциям, что спровоцирует превышение предложения над спросом на межбанке, а это отразится на текущих курсовых колебаниях.

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Не считая того, на наличном рынке могут наблюдаться и другие схожие “курсотворческие” тенденции. В частности, стоимость валюты будет выставляться с учетом межбанковских курсовых показателей, а еще стоит добавить объективный предпраздничный фактор роста предложения.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА

Именно поэтому, с определенной вероятностью, можем ожидать достаточно стабильные коридоры колебаний, как на межбанке, так и на наличном рынке, а разница между курсами может снизиться до минимума: не исключаем, что в течение последней недели года может снизиться до нуля. Другими словами, межбанковский и наличный курсы теоретически могут сравниться, чего не наблюдалось с самого начала полномасштабного вторжения.

Чего ждать от курса следующей недели

  • Ожидаемый "коридор" валютных колебаний на межбанке будет на уровне 37 – 37,75 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро;
  • Текущие курсовые изменения на межбанке будут незначительными – до 0,2 гривны; а разница между курсами покупки и продажи – до 0,1 гривны;
  • Соответственно на наличном рынке курс будет колебаться в пределах 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривны за евро;
  • Курсовые изменения на наличном рынке, как и разница между курсами покупки и продажи, не превысит 0,2 гривны.