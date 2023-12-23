Что повлияет на курс валют

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что регулятор может прибегнуть к более мощным валютным интервенциям, что спровоцирует превышение предложения над спросом на межбанке, а это отразится на текущих курсовых колебаниях.

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Не считая того, на наличном рынке могут наблюдаться и другие схожие “курсотворческие” тенденции. В частности, стоимость валюты будет выставляться с учетом межбанковских курсовых показателей, а еще стоит добавить объективный предпраздничный фактор роста предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Именно поэтому, с определенной вероятностью, можем ожидать достаточно стабильные коридоры колебаний, как на межбанке, так и на наличном рынке, а разница между курсами может снизиться до минимума: не исключаем, что в течение последней недели года может снизиться до нуля. Другими словами, межбанковский и наличный курсы теоретически могут сравниться, чего не наблюдалось с самого начала полномасштабного вторжения.

Чего ждать от курса следующей недели