Що вплине на курс валют
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що регулятор може вдатися до більш потужних валютних інтервенцій, що спровокує перевищення пропозиції над попитом на міжбанку, а це відіб’ється на поточних курсових коливаннях.
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З іншого боку, на готівковому ринку можуть спостерігатися й інші схожі “курсотворчі” тенденції. Зокрема вартість валюти виставлятиметься з огляду на міжбанківські курсові показники, а ще варто додати об’єктивний передсвятковий фактор зростання пропозиції.
Саме тому, з певною вірогідністю, можемо очікувати досить стабільні “коридори” коливань, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, а різниця між курсами може знизитися до мінімуму: не виключаємо, що протягом останнього тижня року може знизитися до нуля. Іншими словами, міжбанківський і готівковий курси теоретично можуть зрівнятись, чого не спостерігалося від початку повномасштабного вторгнення.
Чого чекати від курсу наступного тижня
- Очікуваний "коридор" валютних коливань на міжбанку буде на рівні 37 – 37,75 гривні за долар та 39 – 40,5 гривні за євро;
- Поточні курсові зміни на міжбанку будуть незначними – максимально до 0,2 гривні; а різниця між курсами покупки та продажу – до 0,1 гривні;
- Відповідно на готівковому ринку курс коливатиметься в межах 37 – 38 гривні за долар та 39 – 41 гривні за євро;
- Курсові зміни на готівковому ринку як і різниця між курсами покупки та продажу не перевищить 0,2 гривні.