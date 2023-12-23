Що вплине на курс валют

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що регулятор може вдатися до більш потужних валютних інтервенцій, що спровокує перевищення пропозиції над попитом на міжбанку, а це відіб’ється на поточних курсових коливаннях.

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З іншого боку, на готівковому ринку можуть спостерігатися й інші схожі “курсотворчі” тенденції. Зокрема вартість валюти виставлятиметься з огляду на міжбанківські курсові показники, а ще варто додати об’єктивний передсвятковий фактор зростання пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Саме тому, з певною вірогідністю, можемо очікувати досить стабільні “коридори” коливань, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, а різниця між курсами може знизитися до мінімуму: не виключаємо, що протягом останнього тижня року може знизитися до нуля. Іншими словами, міжбанківський і готівковий курси теоретично можуть зрівнятись, чого не спостерігалося від початку повномасштабного вторгнення.

Чого чекати від курсу наступного тижня