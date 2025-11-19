Курс розвернувся назад в обмінниках: по скільки здають валюти

Дивіться також Пакунки доларів з операції "Мідас": чи дозволено банкам видавати такі обсяги коштів

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, коридори валютних коливань цього тижня на такому рівні: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42

Лєсовий додає, що відключення світло прямо позначаються на економічних можливостях України, що своєю чергою може впливати на індекс споживчих цін.