Курс розвернувся назад в обмінниках: по скільки здають валюти
- В обмінниках курс обміну долара впав – до 41,50 гривні. Натомість купівля зросла – до 42,30 гривні.
- Євро впало також в ціні – курс обміну до 48,40 гривні. А от купівля зросла на 11 копійок – до 49,37 гривні.
Долар в банках зріс в ціні за останню добу, натомість в обмінниках протилежна ситуація, адже вартість валюти впала суттєво. Те саме стосується євро, яке подешевшало майже на рівні з доларом в обмінниках. Цікаво, що вчора, 18 листопада, обидві валюти показали суттєвий ріст.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 19 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (+3 копійки проти 18 листопада) та продаж по 42,29 гривні (+4 копійки).
Дивіться також Пакунки доларів з операції "Мідас": чи дозволено банкам видавати такі обсяги коштів
- Купівля євро проходить по 48,55 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,25 гривні (-5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,23 гривні (-1 копійка), а продати по 42,20 гривні (-1 копійка).
- Купівля євро по 48,99 гривні (-1 копійка), а продаж по 49,10 гривні (-2 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,50 гривні (-19 копійок), а продають по 42,30 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,40 гривні (-22 копійки), а продають по 49,37 гривні (+11 копійок).
Якими будуть курси валют?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, коридори валютних коливань цього тижня на такому рівні: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42
Лєсовий додає, що відключення світло прямо позначаються на економічних можливостях України, що своєю чергою може впливати на індекс споживчих цін.
Наразі під час зростання цін частина українців намагається по максимуму вберегти свої заощадження від знецінення. І на відміну від попередніх років, у громадян є альтернатива скуповуванню валюти – це розміщення коштів на гривневих вкладах.