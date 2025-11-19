Укр Рус
19 листопада, 09:55
3

Курс розвернувся назад в обмінниках: по скільки здають валюти

Валерія Городинська
Основні тези
  • В обмінниках курс обміну долара впав – до 41,50 гривні. Натомість купівля зросла – до 42,30 гривні.
  • Євро впало також в ціні – курс обміну до 48,40 гривні. А от купівля зросла на 11 копійок – до 49,37 гривні. 

Долар в банках зріс в ціні за останню добу, натомість в обмінниках протилежна ситуація, адже вартість валюти впала суттєво. Те саме стосується євро, яке подешевшало майже на рівні з доларом в обмінниках. Цікаво, що вчора, 18 листопада, обидві валюти показали суттєвий ріст.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 19 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (+3 копійки проти 18 листопада) та продаж по 42,29 гривні (+4 копійки).

  • Купівля євро проходить по 48,55 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,25 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,23 гривні (-1 копійка), а продати по 42,20 гривні (-1 копійка).
  • Купівля євро по 48,99 гривні (-1 копійка), а продаж по 49,10 гривні (-2 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,50 гривні (-19 копійок), а продають по 42,30 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,40 гривні (-22 копійки), а продають по 49,37 гривні (+11 копійок).

Якими будуть курси валют?

  • Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, коридори валютних коливань цього тижня на такому рівні: 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42

  • Лєсовий додає, що відключення світло прямо позначаються на економічних можливостях України, що своєю чергою може впливати на індекс споживчих цін.

  • Наразі під час зростання цін частина українців намагається по максимуму вберегти свої заощадження від знецінення. І на відміну від попередніх років, у громадян є альтернатива скуповуванню валюти – це розміщення коштів на гривневих вкладах.