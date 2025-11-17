Однак українським банкам заборонено видавати такі обсяги валюти. У відповідь на запит "Економічної правди" Нацбанк відповів, чи помічав "аномалії" щодо цього, передає 24 Канал.

Дивіться також Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами

Які правила видачі іноземної валюти?

З 24 лютого 2022 року українські банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента.

Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 №18 на період дії воєнного стану в Україні встановлено обмеження на видачу з рахунку готівки в день – не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті,

– йдеться у відповіді регулятора.

Відповідне обмеження на обсяг зняття готівки поширюється на фізичні та юридичні особи. Обходити його заборонено, тож Нацбанк слідкує за цим, зокрема під час перевірок.

При виявленні порушень до банків вживають "адекватні заходи впливу" – розмір штрафних санкцій може доходити до 1% статутного капіталу, а посадових осіб можуть дискваліфікувати.

Цікаво! Детальніше про те, хто є учасниками масштабної схеми корупції в українській енергетиці, а також якої шкоди було завдано державі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Який банк міг допомагати "відмивати кошти"?

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що до відмивання коштів у закупівлях Енергоатому міг бути причетний державний "Сенс банк". Саме на нього нібито міг впливати фігурант розслідування Тимур Міндіч.

За даними регулятора, "Сенс банк" дійсно був серед установ, які здійснювали ввезення готівкової валюти з-за кордону. Але такі операції проводили ще 7 банків: Ощадбанк, Приватбанк, "Райффайзен банк", ПУМБ, "Південний", "Кредобанк" і "РВС Банк".

Водночас Нацбанк не помічав ніяких аномалій щодо обсягів зняття готівкової валюти чи її обігу. "При регулярному здійсненні аналізу звітних даних банків відсутні факти аномальних сплесків, пов'язаних зі зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків, що потребувало б здійснення поглибленого аналізу та заходів додаткового реагування з боку НБУ", – повідомили там.