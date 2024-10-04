Попри ажіотаж все стабільно: чого чекати від курсу валют на наступному тижні
Попри інформаційний ажіотаж в медіа, курс валют буде рухатися і чітко визначеному напрямку. Допустимі валютні коливання збережуться на позначках останніх кількох тижнів.
Курс валют наступного тижня
Тарас Лєсовий пояснив для 24 Каналу, що ринок валют живе за своїми законами. Насамперед ринок залежить від стратегії регулятора, спрямованої на врівноваження попиту та пропозиції, а також від низки економічних обставин, які прямо чи опосередковано впливають на ринок "в проєкції".
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Саме тому я вважаю, що часті й подекуди надмірні інформаційні "збудження" про курсовий прогноз на 2025 рік, обсяги макрофіну, ситуацію в енергосфері взимку тощо, хоч і псують "настрій" суспільству, однак не здатні породити ажіотаж чи паніку, адже таке поняття, як "дефіцит" валюти відсутнє.
Наступного тижня загальна ситуація залишатиметься цілком адекватною обставинам: незначні поточні коливання в різних напрямках не стануть чимось незвичним для ринку. Проте в тижневому розрізі такі зміни будуть малопомітними й виглядатимуть майже статично.
Регулятор за потреби може бути досить активними на міжбанку, проте навряд чи йому доведеться застосовувати кризові "протоколи". Очікується, що обсяг щоденних валютних інтервенцій перебуватиме в межах 150 – 180 мільйонів доларів, що є досить типовим і звичним обсягом для останніх 2 місяців,
– додав Лєсовий.
Основні валютні показники
- Коридори валютних коливань: 41,1 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,9 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.