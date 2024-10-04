Курс валют наступного тижня

Тарас Лєсовий пояснив для 24 Каналу, що ринок валют живе за своїми законами. Насамперед ринок залежить від стратегії регулятора, спрямованої на врівноваження попиту та пропозиції, а також від низки економічних обставин, які прямо чи опосередковано впливають на ринок "в проєкції".

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Саме тому я вважаю, що часті й подекуди надмірні інформаційні "збудження" про курсовий прогноз на 2025 рік, обсяги макрофіну, ситуацію в енергосфері взимку тощо, хоч і псують "настрій" суспільству, однак не здатні породити ажіотаж чи паніку, адже таке поняття, як "дефіцит" валюти відсутнє.

Наступного тижня загальна ситуація залишатиметься цілком адекватною обставинам: незначні поточні коливання в різних напрямках не стануть чимось незвичним для ринку. Проте в тижневому розрізі такі зміни будуть малопомітними й виглядатимуть майже статично.

Регулятор за потреби може бути досить активними на міжбанку, проте навряд чи йому доведеться застосовувати кризові "протоколи". Очікується, що обсяг щоденних валютних інтервенцій перебуватиме в межах 150 – 180 мільйонів доларів, що є досить типовим і звичним обсягом для останніх 2 місяців,

– додав Лєсовий.

Основні валютні показники