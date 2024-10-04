Курс валют наступного тижня
Тарас Лєсовий пояснив для 24 Каналу, що ринок валют живе за своїми законами. Насамперед ринок залежить від стратегії регулятора, спрямованої на врівноваження попиту та пропозиції, а також від низки економічних обставин, які прямо чи опосередковано впливають на ринок "в проєкції".
Читайте також У 2025 році зарплати не зміняться: що розповіла Роксолана Підласа про соціальні видатки
Саме тому я вважаю, що часті й подекуди надмірні інформаційні "збудження" про курсовий прогноз на 2025 рік, обсяги макрофіну, ситуацію в енергосфері взимку тощо, хоч і псують "настрій" суспільству, однак не здатні породити ажіотаж чи паніку, адже таке поняття, як "дефіцит" валюти відсутнє.
Наступного тижня загальна ситуація залишатиметься цілком адекватною обставинам: незначні поточні коливання в різних напрямках не стануть чимось незвичним для ринку. Проте в тижневому розрізі такі зміни будуть малопомітними й виглядатимуть майже статично.
Регулятор за потреби може бути досить активними на міжбанку, проте навряд чи йому доведеться застосовувати кризові "протоколи". Очікується, що обсяг щоденних валютних інтервенцій перебуватиме в межах 150 – 180 мільйонів доларів, що є досить типовим і звичним обсягом для останніх 2 місяців,
– додав Лєсовий.
Основні валютні показники
- Коридори валютних коливань: 41,1 – 41,7 гривні за долар та 45 – 47 гривні за євро (на міжбанку) та 41,2 – 41,9 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.