Курс валют на следующей неделе
Тарас Лесовой объяснил для 24 Канала, что рынок валют живет по своим законам. Прежде всего рынок зависит от стратегии регулятора, направленной на уравновешивание спроса и предложения, а также от ряда экономических обстоятельств, которые прямо или косвенно влияют на рынок "в проекции".
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Именно поэтому я считаю, что частые и иногда чрезмерные информационные "возбуждения" о курсовом прогнозе на 2025 год, объемы макрофина, ситуацию в энергосфере зимой и т.д., хоть и портят "настроение" обществу, однако не способны породить ажиотаж или панику, ведь такое понятие, как "дефицит" валюты отсутствует.
На следующей неделе общая ситуация будет оставаться вполне адекватной обстоятельствам: незначительные текущие колебания в разных направлениях не станут чем-то необычным для рынка. Однако в недельном разрезе такие изменения будут малозаметными и будут выглядеть почти статично.
Регулятор при необходимости может быть достаточно активными на межбанке, однако вряд ли ему придется применять кризисные "протоколы". Ожидается, что объем ежедневных валютных интервенций будет находиться в пределах 150 – 180 миллионов долларов, что является достаточно типичным и привычным объемом для последних 2 месяцев,
– добавил Лесовой.
Основные валютные показатели
- Коридоры валютных колебаний: 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,9 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.