Курс валют на следующей неделе

Тарас Лесовой объяснил для 24 Канала, что рынок валют живет по своим законам. Прежде всего рынок зависит от стратегии регулятора, направленной на уравновешивание спроса и предложения, а также от ряда экономических обстоятельств, которые прямо или косвенно влияют на рынок "в проекции".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Именно поэтому я считаю, что частые и иногда чрезмерные информационные "возбуждения" о курсовом прогнозе на 2025 год, объемы макрофина, ситуацию в энергосфере зимой и т.д., хоть и портят "настроение" обществу, однако не способны породить ажиотаж или панику, ведь такое понятие, как "дефицит" валюты отсутствует.

На следующей неделе общая ситуация будет оставаться вполне адекватной обстоятельствам: незначительные текущие колебания в разных направлениях не станут чем-то необычным для рынка. Однако в недельном разрезе такие изменения будут малозаметными и будут выглядеть почти статично.

Регулятор при необходимости может быть достаточно активными на межбанке, однако вряд ли ему придется применять кризисные "протоколы". Ожидается, что объем ежедневных валютных интервенций будет находиться в пределах 150 – 180 миллионов долларов, что является достаточно типичным и привычным объемом для последних 2 месяцев,

– добавил Лесовой.

Основные валютные показатели