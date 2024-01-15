Коридор буде широким: чого чекати від курсу валют цього тижня
15 січня 2024, 14:18Читать новость на русском
Джерело:"Мінфін"
Протягом останніх тижнів курс валют не міг похизуватися стабільністю. На ринку були присутні сезонні коливання, які згодом з великою ймовірністю підуть на спад.
Що буде з курсом
Останнім часом курс долара на міжбанку постійно зростав до майже 38,3 гривні та падав нижче 38 гривень. На думку Олексія Козирева, ця тенденція продовжиться й цього тижня.
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З огляду на це, власники обмінників продовжать хеджувати свої курсові ризики за рахунок широкого рівня спреду між купівлею/продажем валюти та частою зміною цінників, залежно від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.
Він додав, що різниця між вартістю валюти на міжбанку та готівковим ринком залишиться до 1 гривні і вище.
Тож курс долара цього тижня:
- На міжбанку – від 37,50 до 39,50 гривні;
- На готівковому ринку – від 37,60 до 39,20 гривні.
Курс євро:
- На міжбанку – від 41,30 до 43,30 грн;
- На готівковому ринку – від 41,50 до 43,10 грн.
Курс валют 15 січня
Протягом доби курс долара та євро дещо опустився у деяких фінустановах. Наприклад у банках американська валюта впала на 8 – 10 копійок, а от європейська – на 18 – 20 копійок.
Курс долара:
- У банках: купівля – 38,20 гривні, продаж – 38,90 гривні;
- В обмінниках: купівля – 38,60 гривні, продаж – 39,05 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 38,80 гривні, продаж – 38,90 гривні.
Курс євро:
- У банках: купівля – 41,90 гривні, продаж – 42,72 гривні;
- В обмінниках: купівля – 42,13 гривні, продаж – 42,93 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 42,50 гривні, продаж – 42,70 гривні.