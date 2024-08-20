За 100 доларів потрібно віддати понад 4 тисячі гривень

Згідно із прогнозами банкірки долар цього тижня може несуттєво, але зрости в ціні. Відповідно купівля 100 доларів обходитиметься в суму від 4 тисяч гривень.

Скільки треба заплатити гривень за 100 доларів

Як прогнозує банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, цього тижня курс долара на готівковому ринку ймовірно становитиме від 41,2 гривні до 41,7 гривні за долар.

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Зверніть увагу! Відтак за купюру в 100 доларів доведеться віддати від 4 120 гривень до 4 170 гривень.

Золотько нагадує, що минулого тижня курс був на рівні 41,25 – 41,28 гривні за валюту.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня я очікую на продовження різнонаправленого курсового руху. Друга декада місяця зазвичай є доволі комфортною для гривні, поступово збільшується обсяг пропозиції через активізацію аграрного експорту.

Який курс долара 20 серпня

Курс в банках

Купівля долара у банках становить у середньому по 41,12 гривні та продаж – по 41,60 гривні.

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,45 гривні, а продати – по 41,55 гривні.

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,20 гривні, а продають – по 41,70 гривні.