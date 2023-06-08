Курс долара у травні: в НБУ розповіли, як вплинули на валютний ринок
8 червня 2023, 13:36Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
У травні в Україні був зафіксований сплеск попиту на іноземну валюту. Це змусило Нацбанк збільшити обсяг своїх інтервенцій – тобто, активніше втрутитись в роботу ринку.
Чому попит на валюту зріс
У травні НБУ продав 1,96 мільярда доларів. Викупив же до резервів 63,3 мільйона. Таким чином чистий продаж валюти у травні збільшився до 1,9 мільярда доларів.
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Як пояснили в регуляторі, високий попит на іноземну валюту спричинила низка факторів:
- інтенсивні ремонтні роботи в енергосистемі та закупівля обладнання підприємствами машинобудування та паливно–енергетичного комплексу;
- необхідність забезпечувати розрахунків з міжнародними платіжними системами з боку банків.
Що з курсом
Водночас, зазначили в НБУ, відхилення курсу сірого ринку від офіційного зберігається у вузькому діапазоні. Він складає менше 3%.
Який курс долара 8 червня
- Зранку банки продавали долар по 37,3 гривні, а купували по 36,85 гривні.
- Обмінники – по 37,28 гривні та 36,6 гривні відповідно.
- На чорному ринку курс встановили на рівні 37,1 гривні в купівлі та 37,2 гривні в продажу.
Який курс євро
- Банки – 39,75 гривні в купівлі, 40,3 гривні в продажу.
- Обмінники – 39,17 гривні в купівлі, 40,35 гривні в продажу;
- Чорний ринок – 40,02 гривні в купівлі, 40,17 гривні в продажу.