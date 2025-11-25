Ціни на енергоносії тиснуть на гривню: чи злетить курс валют

Яким був курс минулого тижня?

За минулий офіційний курс долара зріс на 9 копійок, або близько 0,22%. Фактично це була символічна зміна, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

Середній курс з 17 по 21 листопада, за словами Золотько, був приблизно 42,09 гривні за долар, а волатильність залишалася помірною.

Офіційні курси НБУ за 5 днів були такими:

понеділок – 42,06 гривні за долар;

вівторок – 42,06 гривні за долар;

середа – 42,09 гривні за долар;

четвер – 42,09 гривні за долар;

п'ятниця – 42,15 гривні за долар.

При цьому котирування в касах банків протягом тижня показували поступове зростання курсу долара:

у понеділок середні купівля – продаж були 41,76 – 42,28 гривні за долар;

у вівторок і середу – 41,77 – 42,30 та 41,78 – 42,31 гривні за долар;

в четвер і п’ятницю піднялися до 41,85 – 42,38 та 41,93 – 42,48 гривні за долар.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанку тиждень пройшов відносно спокійно з помірним послабленням гривні: понеділок відкрився трохи вище 42 гривні за долар і далі ринок показував короткострокові коливання.

У підсумку, як зазначає банкірка, тижневий приріст на міжбанку склав близько 16 копійок (приблизно +0,38% від початку періоду).

Важливо! Обсяг чистих інтервенцій за минулий тиждень зменшився приблизно на 8% – до 647,8 мільйона доларів проти 700,9 мільйона доларів тижнем раніше.

Яким буде курс цього тижня?

Та вже на початку останнього тижня листопада долар додав близько 20 копійок на міжбанку в першій половині дня. Також курс підвищився у касах банків й став помітно вищим, ніж минулого тижня. Золотько зауважує, що це задає тон короткостроковій динаміці.

Однак курс наразі утримують резерви та інтервенції регулятора. Вони пом’якшують тимчасові сплески попиту.

Водночас зовнішні чинники – зокрема ціни на енергоносії та геополітична ситуація – створюють додатковий тиск на гривню в короткому періоді,

– наголосила банкірка.

Вона додала, що важливу роль відіграють і фіскальні події, такі як випуски державних паперів і великі бюджетні платежі – вони можуть підсилити попит на валюту в окремі дні.

Якщо ж з'являться несподівані новини про резерви, великі урядові витрати або зміну графіків допомоги, валютний ринок швидко відреагує.

Зауважте! За вихідні у банках відбувся помітний ріст ціни валют. Особливо подорожчав курс обміну валюти. За даними сайту "Мінфін", вранці 24 листопада купівля долара в банках коштувала в середньому по 42 гривні (+18 копійок проти 21 листопада) та продаж по 42,49 гривні (+20 копійок).

Яка буде ситуація на валютному ринку у грудні?