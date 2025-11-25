Цены на энергоносители давят на гривну: взлетит ли курс валют
На прошлой неделе официальный курс валют показал незначительные колебания в пределах узкого диапазона и в итоге немного вырос. В то же время в конце ноября ожидаются временные всплески спроса на валюту.
Каким был курс на прошлой неделе?
За прошедшую официальный курс доллара вырос на 9 копеек, или около 0,22%. Фактически это было символическое изменение, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.
Средний курс с 17 по 21 ноября, по словам Золотько, был примерно 42,09 гривны за доллар, а волатильность оставалась умеренной.
Официальные курсы НБУ за 5 дней были такими:
- понедельник – 42,06 гривны за доллар;
- вторник – 42,42 06 гривны за доллар;
- среда – 42,09 гривны за доллар 42 09 гривны за доллар;
- четверг – 42,09 гривны за доллар;
- пятница – 42,42 15 гривны за доллар.
При этом котировки в кассах банков в течение недели показывали постепенный рост курса доллара:
- в понедельник средние покупка – продажа были 41,76 – 42,28 гривны за доллар;
- во вторник и среду – 41,77 – 42,30 и 41,78 – 42,31 гривны за доллар;
- в четверг и пятницу поднялись до 41,85 – 42,38 и 41,93 – 42,48 гривны за доллар.
На межбанке неделя прошла относительно спокойно с умеренным ослаблением гривны: понедельник открылся чуть выше 42 гривны за доллар и далее рынок показывал краткосрочные колебания.
В итоге, как отмечает банкир, недельный прирост на межбанке составил около 16 копеек (примерно +0,38% от начала периода).
Важно! Объем чистых интервенций за прошедшую неделю уменьшился примерно на 8% – до 647,8 миллиона долларов против 700,9 миллиона долларов неделей ранее.
Каким будет курс на этой неделе?
Но уже в начале последней недели ноября доллар прибавил около 20 копеек на межбанке в первой половине дня. Также курс повысился в кассах банков и стал заметно выше, чем на прошлой неделе. Золотько отмечает, что это задает тон краткосрочной динамике.
Однако курс пока удерживают резервы и интервенции регулятора. Они смягчают временные всплески спроса.
В то же время внешние факторы – в частности цены на энергоносители и геополитическая ситуация – создают дополнительное давление на гривну в коротком периоде,
– подчеркнула банкир.
Она добавила, что важную роль играют и фискальные события, такие как выпуски государственных бумаг и крупные бюджетные платежи – они могут усилить спрос на валюту в отдельные дни.
Если же появятся неожиданные новости о резервах, больших правительственных расходах или изменении графиков помощи, валютный рынок быстро отреагирует.
Заметьте! За выходные в банках произошел заметный рост цены валют. Особенно подорожал курс обмена валюты. По данным сайта "Минфин", утром 24 ноября покупка доллара в банках стоила в среднем по 42 гривны (+18 копеек против 21 ноября) и продажа по 42,49 гривны (+20 копеек).
Какая будет ситуация на валютном рынке в декабре?
Как рассказал 24 каналу в комментарии банкир Тарас Лесовой, гривна в конце 2025 года может постепенно укрепить свои позиции как инструмент для сбережений, особенно если граждане активнее воспользуются выгодными депозитными предложениями банков.
Валютный рынок в декабре традиционно будет подвижным, ведь приближается сезон праздников, который увеличивает потребность в национальной валюте. Это может стимулировать людей обменивать доллары, купленные в прошлом году, на гривну.
Конец года нередко приносит дополнительный приток средств в виде бюджетных выплат. Это касается премий, бонусов и дивидендов, которые создают волну свободной гривны. Часть этих денег снова выйдет на валютный рынок, влияя на спрос и предложение.
На этом фоне возможна и мягкая, управляемая девальвация курса. Прогнозы допускают движение доллара до диапазона 43 – 43,5 гривны, а евро – до 49,5 – 51 гривны.