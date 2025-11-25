Цены на энергоносители давят на гривну: взлетит ли курс валют

Каким был курс на прошлой неделе?

За прошедшую официальный курс доллара вырос на 9 копеек, или около 0,22%. Фактически это было символическое изменение, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

Средний курс с 17 по 21 ноября, по словам Золотько, был примерно 42,09 гривны за доллар, а волатильность оставалась умеренной.

Официальные курсы НБУ за 5 дней были такими:

понедельник – 42,06 гривны за доллар;

вторник – 42,42 06 гривны за доллар;

среда – 42,09 гривны за доллар 42 09 гривны за доллар;

четверг – 42,09 гривны за доллар;

пятница – 42,42 15 гривны за доллар.

При этом котировки в кассах банков в течение недели показывали постепенный рост курса доллара:

в понедельник средние покупка – продажа были 41,76 – 42,28 гривны за доллар;

во вторник и среду – 41,77 – 42,30 и 41,78 – 42,31 гривны за доллар;

в четверг и пятницу поднялись до 41,85 – 42,38 и 41,93 – 42,48 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank На межбанке неделя прошла относительно спокойно с умеренным ослаблением гривны: понедельник открылся чуть выше 42 гривны за доллар и далее рынок показывал краткосрочные колебания.

В итоге, как отмечает банкир, недельный прирост на межбанке составил около 16 копеек (примерно +0,38% от начала периода).

Важно! Объем чистых интервенций за прошедшую неделю уменьшился примерно на 8% – до 647,8 миллиона долларов против 700,9 миллиона долларов неделей ранее.

Каким будет курс на этой неделе?

Но уже в начале последней недели ноября доллар прибавил около 20 копеек на межбанке в первой половине дня. Также курс повысился в кассах банков и стал заметно выше, чем на прошлой неделе. Золотько отмечает, что это задает тон краткосрочной динамике.

Однако курс пока удерживают резервы и интервенции регулятора. Они смягчают временные всплески спроса.

В то же время внешние факторы – в частности цены на энергоносители и геополитическая ситуация – создают дополнительное давление на гривну в коротком периоде,

– подчеркнула банкир.

Она добавила, что важную роль играют и фискальные события, такие как выпуски государственных бумаг и крупные бюджетные платежи – они могут усилить спрос на валюту в отдельные дни.

Если же появятся неожиданные новости о резервах, больших правительственных расходах или изменении графиков помощи, валютный рынок быстро отреагирует.

Заметьте! За выходные в банках произошел заметный рост цены валют. Особенно подорожал курс обмена валюты. По данным сайта "Минфин", утром 24 ноября покупка доллара в банках стоила в среднем по 42 гривны (+18 копеек против 21 ноября) и продажа по 42,49 гривны (+20 копеек).

Какая будет ситуация на валютном рынке в декабре?