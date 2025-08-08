Наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах "літніх трендів". Головну "скрипку" відіграватиме Нацбанк, який регулюватиме попит і пропозицію через валютні інтервенції.

Що очікується щодо курсу долара та євро у середині серпня?

Водночас сезон жнив може "природним шляхом" вирівняти попит і пропозицію, розповів для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Читайте також Євро на підйомі: як курси валют відреагували на політику Трампа

Згідно з його слів, зазвичай в цей період аграрії реалізують надлишок валюти для закупівлі пального та інших матеріалів. Тому можна припустити, що активність регулятора на ринку буде дещо притлумленою.

У середині серпня з одного боку курс долара "ходитиме" фарватером 41,65-42 гривень, при цьому поточні курсові зміни будуть вельми очікуваними та прогнозованими. З іншого – курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро та відповідними коливаннями пари гривня / долар.

Як і раніше коливання курсу долара відбуватимуться згідно із "системою", що діє на підтвердження режиму "керованої гнучкості": поточні зміни, різниця між курсами купівлі / продажу, різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків будуть мінімальними,

– повідомив Лєсовий.

На відміну від долара, коливання курсу євро можуть бути більш помітними та менш прогнозованими. Зокрема багато що залежатиме від світової економічної та геополітичної кон’юнктури.

Досвід 3 попередніх місяців доводить: аритмічні зміни вартості євровалюти цілком можливі. Разом з тим не очікуються карколомні стрибки євро вгору. Також цій валюті не загрожує падіння в курсове "провалля".

Важливо! Очікується, що курс євро в Україні торгуватиметься у рамках 48-49 гривень.

Що буде з ринком валют з 11 по 17 серпня?

Банкір надав такі загальні характеристики ринку з 11 по 17 серпня:

Коридори валютних коливань:

41,6-42 гривні за доларів та 48-49 гривні за євро (на міжбанку);

41,65-42,2 гривні за доларів та 48-49,5 гривень за євро (на готівковому ринку).

Поточні (щоденні) курсові коливання:

міжбанк – до 0,05-0,15 гривні;

комбанки – до 0,1-0,2 гривні;

обмінні пункти – до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні на 1 євро;

комерційні банки – до 0,5-0,6 гривні на 1 долар, до 0,8-1 гривні на 1 євро;

обмінні пункти – до 0,6-1 гривні на 1 долар, до 1-1,3 гривні на 1 євро.

Різниця курсів купівлі:

комбанки – 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро;

обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро.

Різниця курсів продажу:

комбанки – 0,1-0,2 гривні за 1 євро, 0,2-0,3 гривні за 1 євро;

обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,1-0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1-1,5% від стартового курсу тижня.

Таким чином, наступний тиждень не вирізнятиметься від кількох попередніх чимось особливим: як і раніше головна інтрига критиметься в співвідношенні вартості долара до євро на світових ринках. Саме від цього залежатиме "український" курс євровалюти,

– зазначив експерт.

Зверніть увагу! Натомість "поведінка" долара цілком залежатиме від чинної стратегії НБУ.