Курс євро та долара: якою буде ситуація на валютному ринку у середині серпня
- Курс долара в Україні в середині серпня коливатиметься в межах 41,65-42 гривні, а курс євро — 48-49 гривень.
- Різниця між курсами валют на міжбанку та готівковому ринку є невеликою, з середніми курсовими відхиленнями до 1-1,5% протягом тижня, а курс євро буде залежати від світових торгових умов.
Наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах "літніх трендів". Головну "скрипку" відіграватиме Нацбанк, який регулюватиме попит і пропозицію через валютні інтервенції.
Що очікується щодо курсу долара та євро у середині серпня?
Водночас сезон жнив може "природним шляхом" вирівняти попит і пропозицію, розповів для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.
Згідно з його слів, зазвичай в цей період аграрії реалізують надлишок валюти для закупівлі пального та інших матеріалів. Тому можна припустити, що активність регулятора на ринку буде дещо притлумленою.
У середині серпня з одного боку курс долара "ходитиме" фарватером 41,65-42 гривень, при цьому поточні курсові зміни будуть вельми очікуваними та прогнозованими. З іншого – курс євро формуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро та відповідними коливаннями пари гривня / долар.
Як і раніше коливання курсу долара відбуватимуться згідно із "системою", що діє на підтвердження режиму "керованої гнучкості": поточні зміни, різниця між курсами купівлі / продажу, різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків будуть мінімальними,
– повідомив Лєсовий.
На відміну від долара, коливання курсу євро можуть бути більш помітними та менш прогнозованими. Зокрема багато що залежатиме від світової економічної та геополітичної кон’юнктури.
Досвід 3 попередніх місяців доводить: аритмічні зміни вартості євровалюти цілком можливі. Разом з тим не очікуються карколомні стрибки євро вгору. Також цій валюті не загрожує падіння в курсове "провалля".
Важливо! Очікується, що курс євро в Україні торгуватиметься у рамках 48-49 гривень.
Що буде з ринком валют з 11 по 17 серпня?
Банкір надав такі загальні характеристики ринку з 11 по 17 серпня:
Коридори валютних коливань:
- 41,6-42 гривні за доларів та 48-49 гривні за євро (на міжбанку);
- 41,65-42,2 гривні за доларів та 48-49,5 гривень за євро (на готівковому ринку).
Поточні (щоденні) курсові коливання:
- міжбанк – до 0,05-0,15 гривні;
- комбанки – до 0,1-0,2 гривні;
- обмінні пункти – до 0,3 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу:
- міжбанк – до 0,15 гривні за 1 долар, до 0,2 гривні на 1 євро;
- комерційні банки – до 0,5-0,6 гривні на 1 долар, до 0,8-1 гривні на 1 євро;
- обмінні пункти – до 0,6-1 гривні на 1 долар, до 1-1,3 гривні на 1 євро.
Різниця курсів купівлі:
- комбанки – 0,2-0,3 гривні за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро;
- обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро.
Різниця курсів продажу:
- комбанки – 0,1-0,2 гривні за 1 євро, 0,2-0,3 гривні за 1 євро;
- обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за 1 долар, до 0,5 гривні за 1 євро.
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,1-0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1-1,5% від стартового курсу тижня.
Таким чином, наступний тиждень не вирізнятиметься від кількох попередніх чимось особливим: як і раніше головна інтрига критиметься в співвідношенні вартості долара до євро на світових ринках. Саме від цього залежатиме "український" курс євровалюти,
– зазначив експерт.
Зверніть увагу! Натомість "поведінка" долара цілком залежатиме від чинної стратегії НБУ.