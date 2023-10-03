Офіційний курс долара зріс: скільки сьогодні коштував долар на міжбанку
НБУ скасував фіксований курс і визначив нове значення валюти після проведення торгів на міжбанківському валютному ринку. За скільки тепер можна купити долар, читайте далі.
Яким буде курс долара
На 4 жовтня 2023 року НБУ встановив ціну 36,59 гривні за 1 долар. Курс виросте на 2 копійки у порівнянні з 3 жовтня.
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Своєю чергою, значення євро знизилось до 38,32 гривні. Це майже на 2 копійки менше ніж аналогічне значення у попередній день.
Ситуація на фінансовому ринку 3 жовтня:
- Міжбанк відкрив торги зі значенням 36,55 гривні за долар, якщо мова йде про покупку і 36,60 гривні при продажі. У другій половині дня ситуація кардинально змінилася. Долар купували за 36,61 гривні, продавали за 36,66 гривні.
- На готівковому ринку долар коштує 38,4 гривні. Значення виросло на 25 копійок.
Керована гнучкість передбачає, що НБУ залишиться ключовим гравцем на ринку валют та контролюватиме ситуацію. Наприклад він буде компенсувати дефіцит валюти, завдяки чому курс матиме змогу як знижуватися, так і зростати. Проте регулятор не дозволятиме вартості коливатися занадто сильно.
Чи зміниться офіційний курс
Аналітик Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом зробив припущення, що офіційний курс у найближчому майбутньому матиме значення 37,5 – 38 гривень за долар. На це вплинуть останні реформи, запроваджені НБУ. Пендзин наголошує, що зміни у першу чергу стосуватимуться безготівки. Готівковий ринок залишатиметься стабільним.
Відтак заяви міністра фінансів Сергія Марченка про те, що в Україні міцний курс, який шкодить економіці та соціальним виплатам, саме це й мали на увазі. Зараз Національний банк України йде на зустріч Міністерству фінансів і трішки відпускає курс.