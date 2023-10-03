Що таке уніфікована соцдопомога

Оксана Жолнович розповіла, що ідея реформи полягає в відлученні прожиткового мінімуму "від обтяжених факторів, які сьогодні не дозволяють його реально збільшувати". На її думку, реальний мінімум має бути на рівні понад 6 тисяч гривень.

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Допомогу хочуть прив'язати до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тисяч гривень, бо якщо він або вона живуть самі, то мають витрачати кошти на всі базові потреби.

Тож залежно від категорії особі рахуватимуть 100% або 70% базового доходу. До слова діти та особи з інвалідністю завжди отримуватимуть 100%.

Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою,

– пояснила вона.

Проєкт цього закону вже опрацьовується і можливо незабаром буде представлено у Верховній Раді. Жолнович сподівається, що за сприятливих умов зміни можна буде вводити з липня 2024 року.

Хто отримає доплату до пенсії у жовтні

Ті пенсіонери, які мають статус ВПО, але певний період часу не отримували своїх виплат, у жовтні отримають надбавку. Їм заплатять додаткових 2 093 гривні.

Уряд збільшив бюджет ПФУ у 2023 році на 1 мільярд гривень для цих витрат. У вересні з них було витрачено 536 мільйонів гривень.

Нагадаємо! Це питання регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165.

Також свої щомісячні доплати до пенсій отримають люди, які дожили до певного віку: