Хто отримає доплату у жовтні
Пенсіонери, які мають статус ВПО та не отримували своїх виплат у минулому не зі своєї вини, виплатять додаткових 2 093 гривень у жовтні. Уряд збільшив бюджет ПФУ у 2023 році на 1 мільярд гривень для цих витрат.
Читайте також Підвищать взимку й навесні: як зміниться розмір пенсій у 2024 році
Такий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165.
Хто ще отримає доплати у жовтні
Також свої щомісячні доплати до пенсій отримають люди, які дожили до певного віку:
- віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
Ще 837 гривень можуть отримати українці з особливими обставинами. До них належать:
- особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;
- ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соцпрацівників;
- пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.