Кто получит доплату в октябре
Пенсионеры, которые имеют статус ВПЛ и не получали своих выплат в прошлом не по своей вине, выплатят дополнительных 2 093 гривен в октябре. Правительство увеличило бюджет ПФУ в 2023 году на 1 миллиард гривен для этих расходов.
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Такой порядок выплаты сумм пенсий за прошедшие периоды предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 10.11.2021 №1165.
Кто еще получит доплаты в октябре
Также свои ежемесячные доплаты к пенсиям получат люди, дожившие до определенного возраста:
- в возрасте от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Еще 837 гривен могут получить украинцы по особым обстоятельствам. К ним относятся:
- лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;
- нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;
- пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.