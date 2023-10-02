Кто получит доплату в октябре

Пенсионеры, которые имеют статус ВПЛ и не получали своих выплат в прошлом не по своей вине, выплатят дополнительных 2 093 гривен в октябре. Правительство увеличило бюджет ПФУ в 2023 году на 1 миллиард гривен для этих расходов.

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Напомним! В сентябре для таких пенсионеров на оплату долга дополнительно было направлено 536 миллионов гривен.

Такой порядок выплаты сумм пенсий за прошедшие периоды предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 10.11.2021 №1165.

Кто еще получит доплаты в октябре

Также свои ежемесячные доплаты к пенсиям получат люди, дожившие до определенного возраста:

в возрасте от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Еще 837 гривен могут получить украинцы по особым обстоятельствам. К ним относятся: