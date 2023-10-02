Кому пенсію підвищать з 1 січня

Під час розмови з 24 Каналом експерт з соціальних питань Андрій Павловський розповів, що мінімальна пенсія наступного року підвищиться аж двічі.

Читайте також Пенсії в Україні: чи зростуть виплати до кінця осені

Нагадуємо, з 1 січня 2024 року урядом заплановано провести перерахунок пенсійних виплат для українців.

Експерт пояснює, що з 2 093 гривень пенсія підніметься до 2 361 гривні для пенсіонерів, що отримують мінімальний розмір виплат.

Андрій Павловський Експерт з соціальних питань Влада обіцяє, що у березні – квітні 2024 року проведуть ще індексацію пенсій. Таке підвищення торкнеться усіх через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Важливо! Відповідно до проєкту бюджету на 2024 рік прожитковий мінімум підвищили до 2 920 гривень.

Накопичувальна пенсія та бальна система нарахування

За словами прем'єр-міністра, передає Павловський, накопичувальна система нарахування пенсій буде запроваджена після того, як приймуть закон про накопичувальну пенсію. Втім деталей поки невідомо, адже не було подано відповідного законопроєкту.

Бальна система передбачає щомісячні внески працевлаштованих громадян до Пенсійного фонду. Таким чином кошти перераховуватимуть у бали відповідно до співвідношення заробітку людини та середньої зарплати по Україні.

До речі, кожен рік подається новий законопроєкт про запровадження накопичувальної пенсійної системи, але через об'єктивні обставини цю систему ніяк не затверджують,

– пояснює експерт.

Це відбувається і через застереження західних партнерів, міжнародних фінансових інституцій, і через недоцільність зараз запроваджувати накопичувальну систему за несприятливих економічних умов.

Накопичувальна пенсійна система Це коли кошти із зарплат українців надходять до спеціального державного накопичувального фонду, а не до Пенсійного фонду. Зараз в Україні солідарна пенсійна система – тобто ті, хто працюють, сплачують внески у Пенсійний фонд й таким чином фінансують пенсіонерів.

Андрій Павловський додає, що нещодавно, коли Україна перепідписувала Меморандум з Міжнародним валютним фондом, то український уряд взяв на себе зобов'язання на час війни не запроваджувати накопичувальну пенсійну систему через великі ризики.

З досвіду запровадження накопичувальної системи в інших країнах Європи й з рекомендацій, що дає Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, для накопичувальної системи пенсій треба, щоб були сприятливі умови,

– каже він.

Втім як зауважив Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, накопичувальну систему в Україні хочуть запустити у 2025 році.

​За яких умов можна ввести таку систему

Це стабільний рівень економіки країни,

Суттєве зростання доходів населення,

Низька інфляція в країні,

За умови накопичувальної системи пенсій потрібно, щоб дохідність на пенсійних рахунках перевищувала річний рівень інфляції хоча б на 3%.

Крім того, апарат, що керуватиме коштами пенсіонерів, повинен мати низькі адміністративні виплати. Все через досвід латиноамериканських країн, як-от Чилі й Аргентина, де накопичувальні пенсійні фонди "прогоріли" через високі адміністративні витрати та низькі виплати,

– розповідає експерт з соціальних питань Павловський.

Треба врахувати й досвід східних європейських країн, де у більш сприятливих умовах, при економічному розвитку, ніж в Україні, не вдалося запровадити накопичувальну систему. Йдеться про Польщу й Чехію. Крім того, в Угорщині взагалі кошти примусово повернули з пенсійної системи в солідарну.