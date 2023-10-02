Чи буде зростання пенсій у жовтні

Підвищення соціальних виплат в Україні відбувається планово. Остання індексація була у березні 2023 року. До початку 2024 року перерахунків більше не планується.

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Які пенсії отримують українці зараз

0,6% українців мають пенсійні вплати до 2 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Щоб збільшити розмір пенсії, українці можуть оформити надбавки. Наприклад, вікові виплати надаються автоматично і дораховуються усім.

Сума доплат залежить від віку:

українці віком від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також громадяни можуть оформити доплату через особливі обставини. 837 гривень можуть отримати:

особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;

ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соцпрацівників;

пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.

Якими будуть пенсії у 2024 році

У березні 2024 року відбудеться нова індексація виплат. У бюджеті на новий рік уже закладено кошти на цей перерахунок.

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної пенсії буде – 2 361 гриві, це на 268 гривень більше ніж є зараз. Також масштабним нововведенням буде запровадження системи пенсійних балів.