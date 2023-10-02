Чи буде зростання пенсій у жовтні
Підвищення соціальних виплат в Україні відбувається планово. Остання індексація була у березні 2023 року. До початку 2024 року перерахунків більше не планується.
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Які пенсії отримують українці зараз
- 0,6% українців мають пенсійні вплати до 2 000 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.
Щоб збільшити розмір пенсії, українці можуть оформити надбавки. Наприклад, вікові виплати надаються автоматично і дораховуються усім.
Сума доплат залежить від віку:
- українці віком від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
Також громадяни можуть оформити доплату через особливі обставини. 837 гривень можуть отримати:
- особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;
- ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соцпрацівників;
- пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.
Якими будуть пенсії у 2024 році
У березні 2024 року відбудеться нова індексація виплат. У бюджеті на новий рік уже закладено кошти на цей перерахунок.
З 1 січня 2024 року розмір мінімальної пенсії буде – 2 361 гриві, це на 268 гривень більше ніж є зараз. Також масштабним нововведенням буде запровадження системи пенсійних балів.