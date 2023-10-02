Будет ли рост пенсий в октябре
Повышение социальных выплат в Украине проходит планово. Последняя индексация была в марте 2023 года. До начала 2024 пересчетов больше не планируется.
Читайте также Снижение доходов "Газпрома": снова влияние "недейственных" санкций
Какие пенсии получают украинцы сейчас
- 0,6% украинцев имеют пенсионные уплаты до 2 000 гривен;
- 10,4% – более 10 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.
Чтобы увеличить размер пенсии, украинцы могут оформить надбавки. К примеру, возрастные выплаты предоставляются автоматически и досчитываются всем.
Сумма доплат зависит от возраста:
- украинцы в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут получить 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Также граждане могут оформить доплату по особым обстоятельствам. 837 гривен могут получить:
- лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;
- нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;
- пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.
Какими будут пенсии в 2024 году
В марте 2024 года состоится новая индексация выплат. В бюджете на новый год уже заложены средства на этот перерасчет.
С 1 января 2024 года размер минимальной пенсии будет – 2 361 гривна, это на 268 гривен больше чем сейчас. Также масштабным новшеством будет внедрение системы пенсионных баллов.